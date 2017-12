Zürich: Hurrikan-Saison belastet Versicherungsbranche

Die Versicherungsbranche muss dieses Jahr wegen einer verheerenden Wirbelsturmserie so tief in die Tasche greifen wie selten. Die versicherten Schäden für Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Unglücke summieren sich nach vorläufigen Schätzungen des Schweizer Rückversicherungskonzerns Swiss Re auf 136 Milliarden Dollar. Das sei der dritthöchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1970, wie der weltweit zweitgrößte Rückversicherer mitteilte. Die gesamten Schäden beliefen sich auf etwa 306 Milliarden Dollar.

Vor allem in der zweiten Jahreshälfte ereigneten sich große Katastrophen, allen voran die drei Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria". Allein die im Branchenjargon "HIM" genannte Hurrikan-Serie, die im September und Oktober in den USA und der Karibik schwere Verwüstungen anrichtete, wird die Branche geschätzt 93 Milliarden Dollar kosten. Dazu kommen Schadenzahlungen für Waldbrände in Kalifornien, zahlreiche schwere Gewitter in den USA, Tropensturm "Debbie" in Australien und Neuseeland, großflächige Überschwemmungen in Asien sowie Kälteeinbrüche und Hitzewellen in Europa. Weltweit forderten Katastrophen rund 11.000 Tote und Vermisste.

Beim Branchenprimus Münchener Rück fegt "HIM" fast den Jahresgewinn hinweg. Swiss Re droht ein Verlustjahr. Trotzdem sieht sich der Konzern kapitalstark genug, um Geld an seine Aktionäre zurückzugeben. Die Branche hofft nach dem Katastrophenjahr auf ein Ende der wegen Überkapazitäten seit Jahren bröckelnden Prise für Rückversicherungen. Denn auch manch einer ihrer Kunden muss dieses Jahr tief in die Tasche greifen. Europas fünftgrößten Versicherungskonzern Zurich etwa kostet die Hurrikan-Serie rund 700 Millionen Dollar.

