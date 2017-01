Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar verschlechtert. Der vom Münchner Ifo Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank von 111,0 auf 109,8 Punkte.

Das Münchener Ifo Institut veröffentlichte neue Zahlen zum Geschäftsklima, wonach sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert habe. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte am Mittwoch in München: "Die deutsche Wirtschaft startet weniger zuversichtlich ins neue Jahr."

Industrie und Einzelhandel mit verhaltenem Ausblick

Die rund 7000 befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage im Januar zwar etwas besser ein: Der Teilindex stieg leicht von 116,7 auf 116,9 Punkte. Die Firmen zeigten sich aber für das kommende halbe Jahr deutlich vorsichtiger - der Teilindex fiel von 105,5 auf 103,2 Punkte.

Besonders die Industriebetriebe äußerten sich quer durch die Branchen weniger optimistisch, obwohl ihre Kapazitätsauslastung stieg. Im Einzelhandel war die Geschäftslage nicht mehr ganz so gut, und auch der Ausblick war verhalten. Im Baugewerbe wurde die Lage als hervorragend beurteilt, aber der Optimismus ging zurück.

(maxk/dpa)