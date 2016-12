später lesen New York Ikea zahlt 50 Millionen Dollar Entschädigung in den USA Teilen

Twittern







Nach dem Tod mehrerer Kleinkinder durch umgestürzte Kommoden in den USA haben der schwedische Möbelhersteller Ikea und die Anwälte der Eltern eine Einigung erzielt. Das teilte Ikea gestern auf Anfrage mit, ohne weitere Details zu nennen. Opferanwälte berichteten, Ikea werde 50 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 48 Millionen Euro) an drei betroffene Familien zahlen. Darauf hätten sich alle Seiten nach zweitägigen Mediationen geeinigt, teilte die in Philadelphia ansässige Anwaltskanzlei Feldman Shepherd mit. Ikea werde darüber hinaus 250.000 Dollar an Kinderkrankenhäuser und Kinderhilfsgruppen zahlen.