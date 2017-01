Zuhause ist es am schönsten. Und damit die Deutschen wissen, wie es sich dort noch schöner leben lässt, lädt die Möbelmesse "imm cologne" alljährlich ein, die Einrichtungstrends des Jahres zu bestaunen. Die Messe zeigt dabei nicht nur, was - geht es nach den Möbelfabrikanten - angesagt ist. Sie gibt gleichzeitig einen Einblick in die Seele der Deutschen. Frei nach dem Motto: Wohnungen sind der Spiegel der Gesellschaft.

Einer der auffälligsten Trends in der Möbelbranche ist der Nostalgiecharakter vieler aktueller Stücke. "Ob aus der Bauhaus-Zeit oder aus den 1950ern, Klassiker erfreuen sich starker Beliebtheit", sagt Ursula Geismann, Trendanalystin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM). Tische, Stühle oder Kommoden etwa, die in ihrer Form an bekannte Vorbilder aus früheren Zeiten erinnerten, stünden für Wertstabilität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.

Neben dem Vormarsch nostalgisch anmutender Möbelstücke prognostiziert Geismann auch den verstärkten Einzug von Kitsch in die deutschen Haushalte. "Heimatdesign hat für viele Menschen einen kultigen Charakter bekommen", sagt die Expertin. So seien etwa Kuckucksuhren, Hirschgeweihe oder gar hölzerne Stühle mit ausgesägtem Herz beliebt. Mit steigender Beliebtheit kitschiger Möbestücke erlebt laut VDM in diesem Jahr auch Plüsch als Bezugsstoff eine Renaissance. Wer den ganzen Tag in sterilen oder puristischen Umgebungen unterwegs sei, sehne sich daheim nach etwas, dass er erleben und erfühlen könne, so Geismann. Zudem bringe auch der Wunsch, sich unkonventionell einzurichten, Plüschsessel oder -sofas in die Wohnungen: "Sie lassen sich etwa gut mit einem weißen Lacktisch kombinieren."

Geht es nach dem, was vom 16. bis 22. Januar auf dem Kölner Messegelände zu sehen sein wird, wächst in diesem Jahr auch das Bewusstsein deutscher Verbraucher für die Umwelt. Naturmaterialien wie Holz, Leder, Schiefer oder Kork liegen laut Expertin Geismann im Trend - sogenannte Lebensspuren werden dabei sogar bei Bedarf absichtlich hinzugefügt. Der Wunsch nach naturbelassenen Möbelstücken wird vor allem von der Landlust vieler Stadtbewohner verstärkt, sagt Geismann: "So holen sie sich ein Stück Land nach Hause."

Die Einrichtungstrends werden 2017 auch vom Streben nach Individualität bestimmt. Die drückt sich nicht nur in möglichst einzigartigen Möbelstücken aus, sondern auch im Bedeutungswandel. So haben Sofalandschaften als Sammelpunkt der Familie ausgedient. Gemeinsames Fernsehen im Wohnzimmer sei nicht mehr angesagt, vielmehr diene das Wohnzimmer dem individuellen Rückzug, sagt Geismann. Das schlägt sich etwa im Design moderner Sofas nieder: Sie sind kleiner und oft nur für eine Person angelegt - "gedacht zum Rückzug und dem Alleinesein", sagt die Expertin.

Eines müssen die Möbel in diesem Jahr in jedem Fall sein: grün. Die weltweit einflussreiche US-Farbfirma Pantone hat "Greenery", ein helles Grün, als Farbton des Jahres ausgerufen. "Damit soll ein ganzes Lebensgefühl ausgedrückt werden", sagt Geismann. Soll heißen: Die Deutschen haben Lust auf Natur und Luftholen. Ab jetzt am besten auf einem kleinen, grünen Plüschsofa.

Quelle: RP