Nürnberg: Immobilien sind derzeit die beliebteste Geldanlage

Sparbücher sind trotz Minizinsen weiterhin in Mode bei deutschen Anlegern - wenn auch mit sinkender Tendenz. 2016 hatten 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt - wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt. Dies ergab eine Umfrage des GfK-Vereins, der Mutter des Marktforschungsunternehmens GfK. Denn für "attraktiv" halten das klassische Sparbuch nur noch zwölf Prozent der Verbraucher - was wiederum bei einer Null-Verzinsung oder in Einzelfällen bereits eines Strafzinses auch kein Wunder ist.