Düsseldorf: In NRW fehlen mehr als 16.000 Ausbildungsplätze

In Nordrhein-Westfalen werden bereits das fünfte Jahr in Folge zu wenig neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Zum Jahresende zieht die Bundesagentur für Arbeit Bilanz: Demnach haben in NRW 2016 rund 23.000 Jugendliche keine Ausbildung gefunden. Knapp 7000 Lehrstellen blieben allerdings unbesetzt.

