später lesen Berlin Inflationsrate zieht zum Jahresbeginn deutlich an Teilen

Twittern





2017-01-30T19:25+0100 2017-01-31T07:11+0100

Die Inflationsrate in Deutschland ist zu Jahresbeginn in die Höhe geschnellt und kratzt an der von der EZB angepeilten Zielmarke. Im Januar legten die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember lag die Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent. Insbesondere der anziehende Ölpreis und teurere Nahrungsmittel sorgten dafür, dass sich die Lebenshaltungskosten hierzulande erhöhten. "Die Zeit der niedrigen Inflationsraten ist in Deutschland passé", sagte Ökonomin Ulrike Kastens von Sal.