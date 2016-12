später lesen Mailand Italien: 20 Milliarden Euro Hilfen für die Banken Teilen

Twittern







Die italienische Regierung will sich vom Parlament in Rom Rückendeckung holen, um sich 20 Milliarden Euro zur Stabilisierung des angeschlagenen Bankensektors zu leihen. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, könnte mit dem Geld die Liquidität im Finanzsystem gesichert werden. Außerdem könnte mit den Ressourcen die Kapitaldecke der Banken aufgebessert werden. Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, betonte der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni in Rom. "Wir werden sehen, ob es nötig wird", sagte Gentiloni.