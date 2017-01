später lesen Allschwil Johnson & Johnson kauft Biotech-Firma für 30 Milliarden Teilen

2017-01-26

Die Fusionswelle in der Pharmaindustrie rollt weiter. Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) will für 30 Milliarden Dollar das Schweizer Biotechnunternehmen Actelion schlucken. Der Deal ist einvernehmlich, ein anderer Bieter nicht in Sicht. Schon jetzt wäre es die teuerste Transaktion in Europas Pharmabranche seit 13 Jahren: 2004 hatte sich Sanofi die Übernahme von Aventis 66 Milliarden Dollar kosten lassen. Actelion-Mitgründer Jean-Paul Clozel (61) und seine Frau Martine, die rund fünf Prozent der Aktien besitzen, werden mit dem Verkauf zu Milliardären.