Düsseldorf: Kältewelle treibt Gemüsepreise in die Höhe

Den Verbrauchern droht in den kommenden Wochen die ein oder andere unangenehme Überraschung am Gemüseregal. Da Südeuropa derzeit unter einer ungewöhnlichen Schlechtwetter- und Kältwelle leidet, die Teile der Ernte ausgelöscht hat, steigen die Preise für Gemüse aus dem Süden des Kontinents ins Bodenlose. Die Ernte von Artischocken, Zucchini, Sellerie und Blumenkohl ist in Teilen zerstört. Besonders betroffen ist auch der Ertrag bei den Eisbergsalaten. Marktanalysten der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) haben jetzt festgestellt, dass es bei den Salatköpfen im Supermarkt eine Preiserhöhung um rund 124 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gegeben hat. Kostete das Gemüse Anfang des vergangenen Jahres noch 72 Cent pro Kopf, ist es aktuell für durchschnittlich 1,61 Euro zu haben. Und auch bei anderem Gemüsesorten sieht es nicht besser aus. Zucchinis zum Beispiel kosten aktuell durchschnittlich 4,56 Euro pro Kilo. Im vorigen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 2,13 Euro gewesen. Von Tim Harpers und Christian Schwerdtfeger