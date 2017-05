später lesen Konjunktur Gute Stimmung treibt Dax auf Rekordhoch FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-05-02T18:39+0200 2017-05-02T18:39+0200

In der deutschen Wirtschaft sind die meisten Verantwortlichen derzeit bester Dinge. Das spiegelt sich auch am deutschen Leitindex wieder. Der Dax kletterte am Dienstag auf ein neues Allzeithoch.