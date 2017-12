später lesen Nürnberg Konsumstimmung in Deutschland weiterhin gut 2017-12-22T18:43+0100 2017-12-23T10:49+0100

Auch im Endspurt vor Weihnachten zeigen sich die Verbraucher in Kauflaune. Die Erwartungen an die Konjunktur und ans eigene Einkommen hätten zum Jahresende jeweils noch einmal kräftig zugelegt, teilte das Marktforschungsinstitut GfK in seiner Konsumklimastudie für Dezember mit. Auch die Neigung zu neuen Anschaffungen bleibe hoch. Getragen wird der Optimismus einmal mehr vom Vertrauen in ein andauernd starkes Wirtschaftswachstum und eine stabile Arbeitsmarktlage.