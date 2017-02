Düsseldorf: Kursgewinner & Kursverlierer

Brexit, Trump, Griechenland - selten war die Unsicherheit an den Börsen so groß wie derzeit. Einige Grundregeln für ein Investment am Aktienmarkt haben sich aber nicht verändert. Von Reinhard Kowalewsky und Georg Winters

Vor einem Jahr litten die internationalen Aktienmärkte unter beinahe den gleichen Problemen wie heute. Die Flüchtlingsfrage ist so wenig geklärt wie 2016, die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in China ist geblieben, hinter eine Beendigung des Ukraine-Konflikts kann man immer noch große Fragezeichen machen, und die Entwicklung in den USA ist unter dem neuen Präsidenten Donald Trump genauso schwer absehbar wie im vergangenen Jahr. Vielleicht sogar noch weniger. Die Briten verlassen die Europäische Union, könnte man noch ergänzen. Das hat die Unsicherheit an der Börse zwischenzeitlich verstärkt. Und mittlerweile droht uns die Griechenland-Krise ja auch wieder einzuholen. Kehrt die Finanzkrise tatsächlich zurück, könnte das deutliche Kursverluste auslösen.

Schwierige Zeiten also am Aktienmarkt. Wie sehr diese derzeit auf Trump-Aussagen reagieren, ist gestern wieder deutlich geworden: Der US-Präsident sagte bei einem Treffen mit Managern von Fluggesellschaften, er werde in den kommenden zwei bis drei Wochen etwas "Phänomenales in Sachen Steuern" verkünden. Nachdem er zuvor steuerliche Erleichterungen für US-Konzerne und Investitionen in die Infrastruktur angekündigt hatte, empfinden Börsianer diese Ankündigung nun als Bestätigung dafür, dass Trump nun tatsächlich mit dem Versuch beginnt, die Konjunktur anzukurbeln. Ergebnis: Der Dow Jones ist erneut auf Rekordniveau geklettert, der Dax hat nachgezogen. Der Dollar bleibt stark, der Euro hat demzufolge wieder einmal verloren. "Die Dollar-Stärke könnte in den nächsten Tagen anhalten", sagte die Analystin Kathy Lien vom Vermögensverwalter BK Asset Management.

Das sind natürlich gute Nachrichten für die exportorientierte deutsche Wirtschaft, deren Ausfuhren in Regionen außerhalb der Euro-Zone vom niedrigen Kurs der Gemeinschaftswährung profitieren. Deren Aktien werden daher auch oft von Analysten empfohlen und könnten zu den großen Kursgewinnern der näheren Zukunft gehören. Sollte die US-Notenbank Fed dann tatsächlich auch noch die Zinsen erhöhen, würde das für einen weiterhin schwachen Euro sprechen und die Exportfirmen weiter beflügeln. Zudem spült das Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank derzeit noch viel Liquidität in den Markt. Auch dieses Geld will angelegt sein, und auf de Suche nach rentablen Investments kommen institutionelle Geldgeber wie Versicherer oder Pensionsfonds nicht am Aktienmarkt vorbei. Auch das kann die Kurse treiben.

Andererseits herrscht große Sorge davor, dass die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen anders als derzeit erwartet doch die französischen Präsidentschaftswahl gewinnen könnte. Dann drohte der Euro-Zone ein Auseinanderbrechen mit starken Auswirkungen auf die Euro-Zone, die die die Aktienkurse abstürzen lassen könnten.

Generell gilt weiterhin: Wer in Zeiten extremer Niedrigzinsen und realer Geldentwertung bei Anlagen auf Sparkonten (wegen der deutlich steigenden Inflationsrate) das Risiko nicht scheut, findet kaum eine rentierlichere Geldanlage als Aktien. Aber: Wer sein Geld kurzfristig braucht, der sollte wegen des Verlustrisikos lieber keine Aktien kaufen. Und: Wer keine Zeit hat, Kurse selbst regelmäßig zu beobachten, sollte lieber Fondsanteile kaufen.

Wann man kauft und verkauft, ist eine Frage der Nerven und der Position. In Einzelfällen verdienen Zocker viel Geld, aber mitunter lässt sich mit mehr Geduld mehr Ertrag erzielen. Zudem produziert jede Transaktion neue Kosten. Wenn eine Aktie längere Zeit gut läuft, sollte man Gewinne einstreichen.

Neben Direkt-Käufen von Aktien und dem Erwerb von Fondsanteilen können Anleger in ein Trendprodukt investieren: Exchange Traded Funds (ETFs). Sie haben den Vorteil, dass sie von der langfristig positiven Entwicklung der Börsen profitieren, aber das Risiko breiter als mit Einzeltiteln verteilen. Die Zeitschrift "Finanztest" von Stiftung Warentest empfiehlt den Kauf von ETFs ausdrücklich für langfristig denkende Anleger.

Im Gegensatz zu klassischen Fonds gibt es einen wichtigen Unterschied: Die Klassiker kassieren meist einen Ausgabeaufschlag von bis zu fünf Prozent sowie jährliche Verwaltungsgebühren von rund 1,5 Prozent des Vermögens, um hoch bezahlte Anlageexperten für die Auswahl der Wertpapiere zu entlohnen. Die Verwaltungsgebühr eines ETF liegt nur bei rund 0,1 bis 0,2 Prozent - auch darum ist eine langfristige Rendite von fünf oder sechs Prozent im Jahr gut denkbar.

Dabei sind große Konzerne in dem Geschäft tätig. Marktführer ist Blackrock (USA) mit seinen iShares. Blackrock ist der größte Investor der Welt. Aber auch deutsche Privatbanken und Sparkassen mischen mit.

Wichtig für Investoren: Sie sollten nur ETFs kaufen, bei denen ein Index tatsächlich durch den Erwerb von Wertpapieren nachgebildet wird und nicht durch ein Derivat, also eine künstliche Nachbildung. Die ETF-Firmen müssen angeben, ob die Aktien eines Index wirklich gekauft werden. Zusätzlich ist Anlegern zu raten, nur Indexfonds zu kaufen, deren Zusammensetzung leicht verständlich ist - also solchen auf den DAx oder den Dow Jones. Auch der MSCI World als Index von 6000 Aktiengesellschaften der Welt oder der MSCI Emerging Markets als Zusammenstellung von 800 Unternehmen aus Schwellenländern wie Brasilien und China wird von Experten empfohlen.

Quelle: RP