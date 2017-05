später lesen Hamburg Lufthansa schielt auf Übernahme von Air Berlin 2017-05-05T19:27+0200 2017-05-06T09:36+0200

Lufthansa-Chef Carsten Spohr tastet sich an den Kauf von Air Berlin heran. Bei einem Besuch bei Air-Berlin-Großaktionär Abu Dhabi Anfang der Woche sei über die Situation der zweitgrößten deutschen Fluglinie gesprochen worden, sagte Spohr am Rande der Hauptversammlung in Hamburg. Der Regierung des Emirats am Persischen Golf sei klar, dass das hohe Kostenniveau der Berliner Fluggesellschaft, die Schulden und ein mögliches Veto der Wettbewerbshüter die Lufthansa daran hinderten, den Rest der Krisen-Airline zu übernehmen, sagte er. "Das Schuldenthema kann nur die Regierung von Abu Dhabi lösen." Den im Vergleich zu Rivalen teuren Flugbetrieb müsse der neue Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann verschlanken, und die Bedenken der Kartellwächter müsse Lufthansa selbst zerstreuen, sagte Spohr.