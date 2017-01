Düsseldorf: Media Markt vermietet jetzt auch Geräte

Schon mal 'ne Drohne für den Hausgebrauch getestet? Oder soll der Staubsauger zunächst nur auf dem heimischen Teppich ausprobiert werden? Hat das Smartphone den Geist aufgegeben, und das neue Wunschmodell kommt vielleicht erst in ein paar Monaten auf den deutschen Markt? Dann würde es sich womöglich anbieten, ein Gerät auszuleihen und nicht zu kaufen. Von Georg Winters

Genau das testet die Elektronikhandelskette Media Markt jetzt als neues Geschäftsfeld. Seit gestern bietet das Unternehmen Leihgeräte an - zunächst allerdings nur über das Internet. Kunden können im Online-Shop Geräte für mindestens einen Monat mieten. Wer mag, kann das Produkt danach auch kaufen Media-Markt bietet zunächst 500 Produkte aus dem Sortiment für die Leihe an - darunter auch Spielekonsolen, Kameras und Notebooks - denkt aber darüber nach, bei entsprechender Resonanz das Angebot auszubauen. Media-Markt selbst teste beispielsweise das Verleihen von iPhones in der Schweiz seit November des vergangenen Jahres, wie eine Sprecherin sagte.Ob Kunden irgendwann auch in den Media-Markt-Niederlassungen Waren ausleihen können, steht übrigens noch nicht fest. Mittelfristig sei das denkbar, erklärt Media Markt. Mehrere Wochen will das Unternehmen nach Angaben einer Sprecherin beobachten, wie Kunden reagieren.

Im Leihgeschäft arbeitet Media Markt mit Grover zusammen. Das Berliner Start-up gilt in dem Bereich als Pionier und macht seit zwei Jahren Mietkauf-Angebote für entsprechende Produkte. Grover wurde zunächst unter dem Namen Bye-buy bekannt. Die Gründer waren ehemalige Mitarbeiter der US-Bank Goldman-Sachs und von Rocket Internet. Ihre Philosophie: Der Besitz von Geräten ist nicht das Modell der Zukunft. Besser sind Gebühren für eine vorübergehende Nutzung, weil sie den Kunden flexibler machen. Die Idee, die dahinter steckt: Wenn das Leihmodell bei Autos doch gut funktioniert und beim Medienkonsum beispielsweise über die Streaming-Dienste auch immer stärker den Alltag des Menschen prägt, kann das auch bei Smartphone, Kamera, Spielekonsole oder anderer High-Tech-Elektronik passen.

Verbraucherschützer sind bei solchen Modellen zumindest zum Teil skeptisch. Sie raten auf jeden Fall davon ab, den eigenen Bedarf an Technik komplett über solche Leihgeschäfte zu decken. Der Leitsatz könnte lauten: Je länger man ein Produkt nutzen will, umso eher empfiehlt es sich, die Ware zu kaufen, statt sie auszuleihen.

Wer gehofft hat, auch bei der Schwestergesellschaft von Media-Markt fündig zu werden, wird enttäuscht sein. Es gebe aktuell keine Pläne, dass auch Saturn das Modell anbiete, sagte die Media-Markt-Sprecherin.

Media Markt und Saturn gehören zur Media-Saturn-Holding, die derzeit noch ein Bestandteil des Handelskonzerns Metro ist und nach der geplanten Aufspaltung der Metro unter dem Namen Ceconomy als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen geführt werden soll. Die Teilung des Konzerns soll von der Hauptversammlung am 6. Februar beschlossen werden.

Ceconomy, das eine Aufnahme in den M-Dax für die mittelgroßen Börsenwerte anstrebt, soll in den kommenden Jahren nach den Vorstellungen des Managements wachsen - mit Zukäufen, aber auch mit einer Vielzahl an neuen Geschäftsideen.

