Redmond/Berlin: Microsoft integriert Office 365 in Deutschland-Cloud

Microsoft-Kunden können künftig das Bürosoftware-Paket Office 365 auch aus deutschen Rechenzentren in Frankfurt und Magdeburg beziehen. Das Angebot richte sich speziell an datensensible Branchen etwa aus dem Finanzsektor, dem Gesundheitswesen oder dem öffentlichen Dienst, sagte Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland. Die Arbeit mit Office 365 habe für Microsofts Kunden große Bedeutung. So könnten nun auch Kunden mit hohen Sicherheitsmaßstäben und speziellen Anforderungen die Software in besonders geschützter Umgebung nutzen.