Berlin: Minister: Ende der massenhaften Kükentötung

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt konkretisiert seine Pläne für ein geplantes Tierschutzlabel für Fleischprodukte. "Es wird voraussichtlich zwei Stufen geben, Standard und Premium", sagte er. Dafür würden jeweils Anforderungen an artgerechte Haltung definiert - etwa in Bezug auf Platz, Stroh oder Raufutter oder Beschäftigungsmöglichkeiten für Tiere. Als Ziel nannte der CSU-Politiker, Produkte mit dieser neuen Kennzeichnung sollten "an jeder Ladentheke zu haben sein". Er strebe eine "breite Marktdurchdringung" an, sagte Schmidt. Das nationale Biosiegel trügen inzwischen mehr als 75.000 Produkte - "diese Entwicklung will ich mit dem Tierwohllabel auch erreichen".