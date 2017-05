später lesen Düsseldorf Morgen große Telefon-Aktion zum Zahnersatz 2017-05-03T19:56+0200 2017-05-04T08:37+0200

Kaum etwas ist für Patienten so kompliziert wie die Entscheidung für den richtigen Zahnersatz. Deshalb bieten wir am morgigen Freitag von 10 bis 12 Uhr in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW eine Telefonaktion zum Thema an. Dabei wird es um Fragen gehen wie diese: Brücke oder Implantat, Füllung oder Inlay, Röntgen oder DVT? Brauche ich eine Zweitmeinung und wer bezahlt die? Vier Experten stehen für Ihre Fragen zur Verfügung: Harald Holzer, Zahnarzt und Vertreter der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (0211 505-2270), Nathalie Mix, Fachanwältin für Medizinrecht (0211 505-2271), Tanja Wolf, Verbraucherzentrale NRW (0211 505-2272) und Gregor Bornes, Patientenvertreter beim Gemeinsamen Bundesausschuss (0211 505-2273).