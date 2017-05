später lesen Spionageaffäre Mutmaßlicher Schweizer Spion war womöglich Doppelagent FOTO: AP 2017-05-02T19:05+0200 2017-05-02T19:05+0200

Die Schweizer Botschafterin ist am Dienstag kurzfristig ins Auswärtige Amt gebeten worden. Hintergrund ist die Affäre um den mutmaßlichen Schweizer Spion, der am Freitag in Frankfurt festgenommen wurden. Möglicherweise war er sogar als Doppelagent tätig.