Düsseldorf: Nike und Adidas sind beliebteste Marken

Bei deutschen Teenagern liegen Nike und H&M vorn, bei Älteren BMW und Mercedes.

In der Gunst der Deutschen liegen die Sportartikelhersteller Nike und Adidas gleichauf. Jeweils 7,3 Prozent der Befragten gaben in einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa eines der beiden Unternehmen als ihre Lieblingsmarke an. Damit schließt Nike nach Beliebtheitswerten zum Konkurrent aus Herzogenaurach auf - 2014 lag der US-Fabrikant mit 4,5 Prozent noch auf dem dritten Platz. "Durch den erheblichen Beliebtheitszuwachs kann Nike nun die Vormachtstellung von Adidas in Deutschland erstmals anfechten", sagt Markenexperte Peter Pirck von der Brandmeyer Markenberatung, die die Studie in Auftrag gab.

Unter den 15 beliebtesten Marken der Deutschen finden sich gleich sechs Marken aus dem Bereich Mode und Sport, etwa Esprit und Puma. Besonders Frauen und Befragte zwischen 14 und 44 Jahren haben laut Studie eine starke Affinität zu diesen Themen.

Weiter beliebt sind auch einheimische Marken: Zu den ersten zehn Unternehmen zählen insgesamt sechs deutsche. Als einzige Lebensmittelmarke in dieses Ranking schafft es Alnatura. 1,7 Prozent der Stimmen bedeuten Platz neun - damit lässt der Biolebensmittel-Hersteller unter anderem Milka und Coca-Cola hinter sich. Trotz des Abgasskandals rutscht VW im Vergleich zu 2014 nur um einen Platz auf den sechsten ab.

Unterschiede in den Beliebtheitswerten gibt es zwischen Männern und Frauen. Während Adidas die beliebteste Marke männlicher Befragter ist, liegt bei den Frauen Nike vorne. Bei den Männern schaffen es zudem Sony und Audi unter die beliebtesten zehn, bei den Frauen H&M und Nivea.

(tsp)