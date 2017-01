später lesen Düsseldorf NRW-Familienunternehmer: Klimaschutzgesetz abschaffen Teilen

2017-01-24

Der Verband "Die Familienunternehmer" fordert vor der Landtagswahl in NRW eine Kurskorrektur in der Landespolitik. Die müsse besser werden, sagte der Landesvorsitzende Thomas Rick. Gestern stellte der Verband bei einem Treffen mit Spitzenpolitikern seine Forderungen und die Kampagne "Zurück an die Spitze" vor. Unter den Gästen war Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne).

Florian Rinke Wirtschaftsredakteur

