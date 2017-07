später lesen Düsseldorf NRW-Invest zeichnet Unternehmen aus 2017-07-03T19:02+0200 2017-07-04T10:55+0200

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und die Förderungsgellschaft NRW.Invest haben vier Unternehmen mit dem NRW.Invest Award 2017 ausgezeichnet: Die Lush Fresh Handmade Cosmetics erhielt den Preis für die Errichtung ihrer Produktionsanlage in Düsseldorf. Die norwegische Hydro Aluminium Rolled Products wurde für die neue Fertigungslinie in Grevenbroich geehrt. Teleperformance Germany aus Frankreich bekam den Preis für seinen zweiten Standort in Nordrhein-Westfalen, der Hotel-Suchmaschinenbetreiber Trivago für seinen neuen Campus im Medienhafen Düsseldorf. "Der Wettbewerb um internationale Investoren nimmt seit Jahren zu", sagte Petra Wassner, Chefin von NRW.Invest. "Mit einer aktiven Ansiedlungspolitik können wir unsere Spitzenposition verteidigen."