später lesen OECD-Studie Peinliche Benachteiligung FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern





2016-09-15T16:30+0200 2016-09-15T16:24+0200

Das deutsche Bildungssystem hat sich verbessert, keine Frage. In vielen Bereichen hat sich etwas getan, in anderen bewegt sich nicht viel. So haben Menschen aus bildungsfernen Milieus, also Kinder von Eltern ohne Schulabschluss, nach wie vor kaum Chancen auf Aufstieg. Von Jan Drebes