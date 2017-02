später lesen Berlin Opposition fordert Vorgehen gegen überhöhte Boni Teilen

Twittern





2017-02-05T19:07+0100 2017-02-06T10:58+0100

In der Debatte über hohe Managerbezüge fordert die Opposition von der SPD, gesetzlich gegen exzessive Boni und Abfindungen vorzugehen. "Wenn Martin Schulz es ernst meint, kann die SPD im Bundestag sofort ein Gesetz zur Boni-Begrenzung beschließen lassen", sagte Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht der "Bild am Sonntag". In der ARD-Talkshow "Anne Will" hatte Schulz kürzlich kritisiert: "Wenn ein Konzernchef in Deutschland einen ganzen Konzern durch seine Fehlentscheidungen zum Wanken bringt, kriegt er anschließend auch noch Boni dafür.