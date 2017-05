später lesen Berlin Patientenberatung immer weniger vor Ort im Einsatz 2017-05-05T19:17+0200 2017-05-06T10:10+0200

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD), die Versicherte über rechtliche und gesundheitliche Fragen berät, läuft seit Anfang 2016 über einen privaten Anbieter. Seitdem wird immer häufiger nur noch telefonisch beraten. So erhielten 90,1 Prozent der Fragesteller per Telefon Auskunft, 3,9 Prozent Online, 2,3 Prozent per Post, zwei Prozent vor Ort und 1,7 Prozent in einem Beratungsmobil. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfragen der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

