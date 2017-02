später lesen Rüsselsheim Peugeot-Chef verspricht Merkel sichere Opel-Jobs 2017-02-21T19:31+0100 2017-02-22T08:12+0100

Nachdem PSA Peugeot Citroën lange heimlich die Übernahme von Opel ausgehandelt hat, ist der französische Konzern nun um ein gutes Klima mit der deutschen Politik bemüht. In einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versicherte PSA-Chef Carlos Tavares, dass die Franzosen die laufenden Garantien für Standorte und Arbeitsplätze in Deutschland akzeptieren. Das bedeutet, bis Ende 2018 würde es keine betriebsbedingten Kündigungen geben, und die Standorte in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern wären bis Ende 2020 gesichert.

Florian Rinke Wirtschaftsredakteur

