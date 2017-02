später lesen Berlin Präsidenten-Beraterin macht Werbung für Ivanka Trump Teilen

Eine Spitzenberaterin von US-Präsident Donald Trump gerät wegen ihrer Werbung für die Modemarke von Trumps Tochter Ivanka unter Druck. Republikaner und Demokraten rügten die Aktion von Kellyanne Conway in einem gemeinsamen Brief an die Ehtikbehörde der Regierung (OGE) und forderten notfalls Sanktionen. Es gebe einen Interessenkonflikt rund um den Präsidenten, der die "ultimative Autorität in puncto Disziplin für Beschäftige des Weißen Hauses" sei. Conways Äußerungen hätten offensichtlich gegen Ethikregeln verstoßen, wonach die Mitglieder des Regierungsapparats keine Werbung für Produkte machen und keine "persönlichen Aktivitäten" anderer Personen unterstützen dürfen.