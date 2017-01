später lesen Berlin Preise im ÖPNV könnten um bis zu 2,5 Prozent steigen Teilen

Nach einem weiteren Fahrgastrekord fordern die Verkehrsunternehmen mehr Geld, um ihre Netze auszubauen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen kündigte zugleich höhere Fahrpreise für Kunden an. Sie müssen mit 1,5 bis 2,5 Prozent höheren Kosten rechnen. Zwar stieg die Fahrgastzahl 2016 so stark wie seit zehn Jahren nicht und erreichte 10,2 Milliarden. Doch der Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs am gesamten Mobilitätsmarkt verharrte bei elf Prozent.