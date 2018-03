später lesen München Razzia: Jetzt auch BMW unter Betrugs-Verdacht 2018-03-20T20:42+0100 2018-03-21T09:58+0100

Drei Jahre nach Ausbruch des Dieselskandals steht nach Volkswagen und Daimler auch BMW am Pranger: Erstmals waren die Münchner gestern Ziel einer Razzia der Staatsanwaltschaft. Sie geht dem Anfangsverdacht nach, BMW habe bei Dieselautos die Abgase per Software manipuliert und damit betrogen. 100 Beamte durchsuchten die Konzernzentrale in München und das Motorenwerk im österreichischen Steyr. "Es besteht der Anfangsverdacht, dass die BMW AG eine prüfstandsbezogene Abschalteinrichtung verwendet hat", teilte die Staatsanwaltschaft mit.