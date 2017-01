später lesen Berlin Rekordeinnahmen bei Lkw-Maut in Deutschland Teilen

2017-01-22T18:51+0100 2017-01-23T07:39+0100

Dank guter Konjunktur hat die Lkw-Maut im vergangenen Jahr so viel Einnahmen gebracht wie noch nie. Wie das Magazin "Focus" berichtet, registrierte der Bund mit 4,63 Milliarden Euro eine neue Bestmarke. Selten zuvor seien so viele Güter auf deutschen Autobahnen transportiert worden. Bislang lag der Rekord bei 4,5 Milliarden Euro im Jahr 2010. Laut "Focus" fließen - nach Abzug von Systemkosten und Kfz-Steuerkompensation - 3,4 Milliarden Euro direkt in den Erhalt und Ausbau von Bundesfernstraßen. Anfang Dezember hatte der Bundestag beschlossen, die Lkw-Maut 2018 auf alle Bundesstraßen auszuweiten. Damit werden weitere 40.000 Kilometer für Lastwagen mautpflichtig. Jährlich sollen so bis zu zwei Milliarden Euro zusätzlich in die öffentlichen Kassen fließen.