Düsseldorf: Renault wächst doppelt so schnell wie der Markt

Der französische Autohersteller Renault hat in Deutschland ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Die Neuzulassungen stiegen 2016 um 11,8 Prozent auf 198.500. Das Wachstum war damit mehr als doppelt so hoch wie der Zuwachs des Gesamtmarktes (plus 4,9 Prozent). Erfolgreichstes Modell war der Kleinwagen Clio mit 24.600 verkauften Fahrzeugen, ein Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Elektroautos bleibt Renault in Deutschland Marktführer. Mit 3900 Zulassungen legten die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 56,5 Prozent zu, der Marktanteil bei den E-Autos betrug Ende November 26,8 Prozent.

