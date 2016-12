später lesen Rom Rettung von Monte dei Paschi wird 3,8 Milliarden teurer Teilen

Die Rettung der drittgrößten Bank Italiens wird für den Staat offenbar viel teurer als gedacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) bezifferte die Lücke im Kapitalpuffer der Banca Monte dei Paschi di Siena nun sogar auf 8,8 Milliarden Euro. Das Geldhaus selbst hatte zuletzt mit fünf Milliarden gerechnet, doch hatten Anleger in den vergangenen Wochen in Sorge um das Überleben der ältesten Bank der Welt Milliarden von ihren Konten abgezogen. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab an, die finanzielle Lage der Bank habe sich von November bis zum 21. Dezember drastisch verschlechtert.