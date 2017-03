später lesen Düsseldorf Rheinmetall verdient dank Rüstungsgeschäften besser 2017-03-01T19:12+0100 2017-03-02T08:10+0100

Boomende Geschäfte mit Rüstungsgütern haben den Gewinn bei Rheinmetall im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Dank prall gefüllter Orderbücher zeigte sich Konzernchef-Armin Papperger auch für 2017 zuversichtlich. "Organisches Wachstum und die weitere Verbesserung unserer Ergebnisse bleiben auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr unsere Ziele", teilte Papperger gestern mit. Weitere Details zum Ausblick will der Manager am 23. März bekannt geben. Dann dürfte auch die Ausschüttung ein Thema sein.