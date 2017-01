später lesen Zürich Schweizer Bank: Berater sollen für Negativzins zahlen Teilen

Twittern





2017-01-23T19:33+0100 2017-01-24T10:11+0100

Die Schweizer Privatbank Julius Bär reicht einen Teil der Kosten für Negativzinsen an ihre Kundenberater weiter. Einen Teil der Kosten trage die Bank, einen Teil trügen die Kunden und einen Teil die Berater, erklärte ein Sprecher. Diese könnten dann entscheiden, inwieweit sie die Gebühr an Kunden weiterreichten oder selbst zahlten. Hintergrund der Maßnahme sind die Strafzinsen von 0,75 Prozent, die die Schweizerische Notenbank seit Anfang 2015 ab einer gewissen Freigrenze auf geparkte Einlagen der Institute erhebt. Die Großbanken UBS und Credit Suisse reichen Negativzinsen bislang an Großkunden und Firmenkunden weiter. Strafgebühren für Privatsparer sind in der Schweiz bislang die Ausnahme.