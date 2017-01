Diskussion Holger Steup Und Bernd Reuter: "Sie tun so, als wären Handwerker Trottel"

"Sie tun so, als wären Handwerker Trottel"

Ein Handwerker und ein Online-Händler über die Frage, welche Auswirkungen die Digitalisierung für das Handwerk hat.

Mönchengladbach Holger Steup leitet den ältesten Sanitär-Handwerksbetrieb am Niederrhein, Bernd Reuter den größten Online-Shop für Bad-Produkte. Zwei Familienbetriebe, aber 35 Mitarbeiter gegen rund 350. Alte gegen neue Welt. Beide müssen sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen, ihre Antworten fallen unterschiedlich aus.

Bei Reuter.de kann man Badewannen online kaufen. Braucht man Sie und Ihre Beratung nicht mehr, Herr Steup?

Steup Das Angebot ist nicht für jeden Kunden geeignet. Es gibt Leute, die sind handwerklich geschickt und können Badewannen einbauen. Die können dort ihr Glück finden. Die größere Gruppe benötigt neben der Badewanne aber auch die Dienstleitung drumherum und den fachgerechten Einbau.

Sind Reuter-Kunden nur die Bastler?

Reuter Do-it-yourself ist der geringste Teil unseres Geschäfts. Die Selbstbastler holen sich ihre Waren doch überwiegend im Baumarkt. Wir verkaufen komplette Bäder - und das sehr erfolgreich.

Steup Sie verkaufen die Einrichtung. Da fehlen aber sämtliche Materialien in der Wand. Außerdem Fliesen, Elektrik, Trockenbau - darum muss sich der Kunde selbst kümmern. Sowas plant das Handwerk mit.

Reuter Ein Großteil unserer Kunden sind doch Profi-Handwerker, weil wir mehr Teile als der Großhandel verfügbar haben und günstiger sind. Zu uns kommen die Installateure sogar aus dem Ruhrgebiet.

Leute wie Sie, Herr Steup?

Steup Ich bestreite nicht, dass es die Kollegen gibt. Man sollte aber das große Ganze sehen: Für den einzelnen Handwerker mag es sinnvoll sein. Die Branche braucht aber den Großhandel, weil der über die gesamte Produktpalette verfügt und nicht wie Sie nur über Möbel, Porzellan und Armaturen. Bei Ihnen findet man etwa nicht notwendige Ventile oder Rohre.

Reuter Es spricht ja nichts dagegen, die im Großhandel zu kaufen.

Steup Das ist doch unfair. Man kann nicht nur die Produkte verkaufen, die viel Geld bringen und den Rest dem Großhandel überlassen. Das zerstört das System. Am Ende haben wir eine Situation wie in England, wo Privatleute ihre Ware irgendwo kaufen und Handwerker sie nur noch einbauen.

Reuter Der Hersteller liefert dort an große Installateure, und die kleinen kaufen es da - das ist für den Handwerker doch total gut. Da hält kein Großhandel die Hand auf. Das System ist von gestern. Manche Handwerker können heute theoretisch zwölfmal am Tag von Großhändlern versorgt werden - das schafft bei uns im Ort nicht mal die Apotheke.

Steup Wir haben mit dem englischen System ganz schlechte Erfahrungen gemacht - vieles war so schwer zu bekommen, dass wir am Ende alle Teile aus Deutschland importiert haben. Als Handwerker brauche ich verlässliche Partner.

Reuter Oft muss der Großhandel Sachen selbst bestellen. Dann sollten die Hersteller Handwerker besser direkt beliefern. Der Großhandel ist für alles gut, was er vorhalten kann, etwa für Notfälle. Er muss dann einfach die Preise anpassen. Dann kostet das Teil tagsüber beispielsweise 100 Euro und nachts das Doppelte.

Steup Das würde bedeuten, dass Menschen in einer Notlage unglaublich blechen dürfen, während diejenigen, die beispielsweise in Ruhe ein Badezimmer planen, günstiger wegkommen. Wollen wir das? Momentan werden solche Kosten solidarisch über alle verteilt. Der dreistufige Vertriebsweg ist im deutschen Mittelstand branchenübergreifend selbstverständlich und nicht wegzudenken.

Reuter Wir betreiben unser Geschäft nicht, um den Großhandel zu schützen, der sich hinter Traditionen verbarrikadiert und für Artikel verschiedene Artikelnummern erfindet, um alles intransparent zu machen. Uns geht es um das Beste für den Kunden.

Steup Dann haben wir ja schon mal eine Gemeinsamkeit - uns ist der Kunde nämlich auch wichtig.

Reuter Dann verstehe ich nicht, warum das Handwerk alles so kompliziert macht. Einen Spiegelschrank bekommt man als Endkunde in den Bad-Ausstellungen des Großhandels etwa nur, wenn man einen Installateur an der Hand hat. Das ist absurd.

Steup Der Spiegelschrank ist in unserem Alltag auch die Ausnahme. In der Regel beraten wir, messen auf, bestellen für den Kunden und bauen ein. Sowas gibt es im Internet nicht.

Reuter Das ist doch total altbacken. Meine Töchter kaufen so nicht ein. Außerdem gibt es auch im Internet Beratung: Wir bieten eine Hotline mit Fachberatung sieben Tage die Woche.

Steup Das ist nicht altbacken. Und teurer auch nicht. Wenn man nur die Materialkosten vergleicht, sind Sie klar günstiger. Wenn man aber das ganze Paket berücksichtigt - also auch Montage, Planung und Bauleitung - sind die Preise nahezu gleich. Wer bei Ihnen Badewannen und andere Dinge bestellt, weiß bis zum Schluss nicht, welche Gesamtkosten auf ihn zukommen. Das Handwerk nennt solche Kosten und ist Ansprechpartner für die Gewährleistung.

Reuter Der Kunde möchte einfach nur die Produkte günstig kaufen und dann die Dienstleistung. Wo ist das Problem, sich den Warenkorb auszudrucken und damit zum Installateur oder zum Fliesenleger zu gehen und sich ein Angebot einzuholen?

Steup Das Problem ist, dass der Kunde alles selber machen muss. Sogar die Lieferung erfolgt ja nur frei Bordsteinkante. Das heißt, die Badewanne steht auf der Straße. Der Großhändler liefert die Ware in die Wohnung, wo sie der Installateur weiterverarbeitet.

Reuter Es gibt Kunden, die weiter den Rundum-Service wollen, aber es gibt auch viele Kunden, die ihr Bad auf der Couch zusammenstellen können. Die wollen die Produkte nicht über den Handwerker kaufen - ich kaufe ja auch nicht über meine Autowerkstatt mein Auto. In den bisherigen Strukturen war das aber gar nicht möglich. Oder erstellen Sie Kunden Angebote, auf denen sie den Materialwert und die Lohnkosten erkennen können?

Steup Im Handwerk ist es Tradition, dass Stundenlöhne niedrig gehalten werden, damit auch Leute mit wenig Geld Reparaturen finanzieren können. Dafür verdienen wir über das Material mit. Wenn wir nur noch die Arbeitsleistung abrechnen können, bedroht das in manchen Fällen die betriebliche Existenz.

Reuter Dann muss die Branche die Stundenlöhne anpassen. Wir haben errechnet, dass ein Betrieb im Schnitt 67 Euro pro Stunde nehmen müsste - plus Mehrwertsteuer. Dafür muss man natürlich strukturiert arbeiten.

Steup Sie tun so, als wären Handwerker alle Trottel.

Reuter Nein, ganz und gar nicht. Vieles ist einfach noch altmodisch.

Wie arbeiten Sie, Herr Steup?

Steup Wir sind ein moderner Handwerksbetrieb. Wir verplempern nicht unsere Zeit, wenn Sie das meinen. Unsere Branche ist getrieben von immer neuen Technologien und Produktinnovationen, da müssen wir Schritt halten. Natürlich arbeiten wir handwerklich und zum Teil auch noch traditionell, aber wenn wir uns nicht verändert hätten, würden wir heute noch Bleirohre löten.

Wie wirkt sich die Digitalisierung aus?

Steup Eine Internetseite sollte selbstverständlich sein. Und Bäder planen wir als digitales 3D-Modell. Virtuelle Realität bietet uns künftig tolle Möglichkeiten bei der Kundenberatung.

Reuter Wissen Sie auch in Echtzeit, wo sich Ihre Monteure bewegen und wie Ihr Lagerbestand aktuell ist? Das könnte ich Ihnen alles sagen.

Steup Das glaube ich, Sie sind aber auch kein Handwerksbetrieb, sondern Großhandel. Die Branche ist dabei, neues Feuer zu entfachen: Schon jetzt werden Heizungen per App gesteuert und per Laptop gewartet.

Reuter Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wann der Handwerker kommt. Wenn ich ihn um neun Uhr erwarte, kommt er um 13 Uhr. Sowas ließe sich mit Technik überwachen.

Steup Wir halten Termine ein, wie jeder andere auch. Bei manchen gibt es Probleme, die vorher nicht absehbar waren. Und dann ist klar, dass der Handwerker sie löst. Das kann der Internet-Händler nicht. Letztlich entsteht so auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Handwerk und Kunde.

Wo liegen denn die Grenzen des Online-Handels?

Steup Ich glaube, dass es weiter Orte geben muss, an denen man Sachen ausprobieren kann. Badezimmer werden weiter persönlich mit dem Fachbetrieb geplant - das macht Kunden Spaß. Wer sie dabei ganzheitlich berät, wird überleben. Wer nur 0-8-15 macht, wird es schwer haben.

Reuter Händler wie Amazon werden künftig sehr viele Produkte verkaufen. Und es wird Spezialisten geben, die einen Service leisten, den die großen Spieler nicht leisten. Für den traditionellen Großhandel wird es eng.

FLORIAN RINKE FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Quelle: RP