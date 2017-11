später lesen München Siemens informiert Mitte November über Jobabbau 2017-11-03T18:43+0100 2017-11-04T09:33+0100

Siemens will die Arbeitnehmer in zwei Wochen über den geplanten Stellenabbau informieren. "Es stehen massive Veränderungen bevor", sagte Personalchefin Janina Kugel. Einschnitte müssten sorgfältig durchdacht werden und möglichst sozialverträglich erfolgen. Sobald es einen Plan gebe, werde er mit den Arbeitnehmern im Wirtschaftsausschuss besprochen. "Wir haben uns Mitte November vorgenommen, und das werden wir wohl auch einhalten können", sagte Kugel. Siemens will in der Kraftwerkssparte sowie bei Prozessindustrie und Antrieben wohl Tausende Stellen streichen.