Düsseldorf: Skoda-Fahrer gewinnt vor Gericht gegen VW-Konzern

2017-01-17T18:42+0100 2017-01-18T08:46+0100

Das Landgericht Hildesheim hat die Volkswagen AG verurteilt, einem vom Abgas-Skandal betroffenen Skoda-Fahrer den Kaufpreis für sein Fahrzeug zu erstatten (Az. 3 O 139/16). Der Kläger hatte 2013 von einem Autohaus in Gifhorn einen Skoda Yeti mit manipuliertem 2,0-Liter-Motor zum Neupreis von 26.499,99 Euro erworben. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass VW vorsätzlich getäuscht hat. Diese Verbrauchertäuschung sei als ebenso verwerflich einzustufen wie in der Vergangenheit etwa die Beimischung von Pferdefleisch in Lasagne.

Florian Rinke Wirtschaftsredakteur

