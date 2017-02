später lesen Frankfurt Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Börsen-Chef Kengeter Teilen

2017-02-01T19:42+0100 2017-02-02T09:47+0100

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt nimmt Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter ins Visier. Sie habe beim Unternehmen gestern wegen eines Aktienerwerbs von Kengeter im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms am 14. Dezember 2015 ermittelt, teilte Deutschlands größter Börsenbetreiber mit. "Das Programm sieht ein Eigeninvestment des Vorstands in das Unternehmen vor." Kengeter kaufte an dem Tag 60 000 Aktien im Wert von insgesamt 4,5 Millionen Euro, wie aus öffentlichen Unterlagen der Deutschen Börse hervorgeht. Das Unternehmen und Kengeter kooperierten in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft.