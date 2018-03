später lesen Essen Streit um Datteln: Uniper siegt gegen RWE vor Gericht 2018-03-12T22:51+0100 2018-03-13T10:07+0100

Im Streit um das Kraftwerk Datteln hat RWE gestern vor dem Landgericht Essen eine Niederlage eingesteckt. Der Konzern darf die vor Jahren mit Eon/Uniper geschlossenen Lieferverträge nicht kündigen, auch wenn das Kraftwerk noch immer nicht am Netz ist, so das Gericht. Die eingetretenen Verzögerungen seien zwar gravierend, aber mit Blick auf Umweltaspekte vertretbar. RWE hatte mit Eon einst einen Vertrag geschlossen, als man noch von einer Stromlücke ausging. Eigentlich sollte der 1100-Megawatt-Block Datteln IV bereits 2011 ans Netz gehen. Politische Widerstände, Klagen von Umweltverbänden und Kessel-Probleme haben das bislang verhindert. Datteln soll rund 40 Prozent seines Stroms an RWE liefern, 40 Prozent an die Bahn, und den Rest ins Netz einspeisen.

Antje Höning Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Antje Höning (anh) leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post zum Autorenprofil schließen