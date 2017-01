später lesen Luxemburg Streit um Fußball-Sticker - Panini siegt vor EU-Gericht Teilen

Der Weltfußballverband Fifa und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben die Rechte an Fußball-Sammelbildern für Welt- und Europameisterschaften nicht wettbewerbswidrig an das Unternehmen Panini vergeben. Das EU-Gericht in Luxemburg wies eine Klage des englischen Konkurrenten Topps Europe gegen einen entsprechenden Beschluss der EU-Kommission ab (Rechtssache T-699/14).