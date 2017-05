später lesen Düsseldorf Telefonaktion zu Zahnersatz 2017-05-04T19:18+0200 2017-05-05T10:24+0200

Kaum etwas ist für Patienten so kompliziert wie die Entscheidung zum Zahnersatz. Daher bieten wir heute von 10 bis 12 Uhr in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale eine Telefonaktion an. Dabei wird es um Fragen gehen wie: Brücke oder Implantat, Füllung oder Inlay, Röntgen oder DVT? Ist eine Zweitmeinung sinnvoll? Zu den medizinischen Fragen kommen wirtschaftliche hinzu. Denn die Krankenkassen bezahlen nur einen Festzuschuss. Das ist etwa die Hälfte dessen, was als ausreichende Basistherapie definiert ist. Wie kann man Kosten senken? Verlangt mein Zahnarzt zu viel? Gibt es Hilfen für Härtefälle?