später lesen Düsseldorf Telefonaktion zum Thema Geld Teilen

Twittern





2017-02-12T19:37+0100 2017-02-13T08:08+0100

In der Niedrigzinsphase ist es für Sparer schwierig geworden, eine rentable Geldanlage zu finden, die möglichst sicher ist. Mit Aktien ließ sich in den vergangenen Jahren gutes Geld verdienen. Doch auch an den Börsen herrscht wegen der politischen Unwägbarkeiten weltweit Unsicherheit. Soll man jetzt verkaufen? Oder durchhalten? Oder jetzt sogar noch einsteigen?