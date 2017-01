später lesen Bonn/Essen Telekom vermarktet DSL-Anschlüsse von Innogy Teilen

Die Telekom will künftig von der RWE-Tochter Innogy auf hohes Tempo aufgerüstete DSL-Anschlüsse in rund 50 Ortsnetzen mieten und dann unter ihrer eigenen Marke verkaufen, wie unsere Redaktion erfuhr. Das Programm soll am Montag vorgestellt werden. Damit leitet der Bonner Konzern eine strategische Wende ein: Anstatt DSL-Netze, wo immer es geht, selber aufzurüsten und den Wettbewerbern die Kunden von deren Infrastruktur wegzulocken, will der Marktführer auch Leistungen von Konkurrenten vermarkten. Von Reinhard Kowalewsky