später lesen Düsseldorf Thyssenkrupp: Abschied vom Stahl rückt näher 2017-07-03T20:17+0200 2017-07-04T08:43+0200

Die Verhandlungen von Thyssenkrupp mit dem britisch-indischen Tata-Konzern über eine Zusammenlegung der Stahl-sparten gehen in eine entscheidende Phase. Dies verlautete gestern aus informierten Kreisen. Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet, dass eine Entscheidung über die Zukunft des Stahls bei Thyssenkrupp bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September fallen soll. Neben einer Fusion gilt nach wie vor ein Verkauf in Einzelteilen oder ein Börsengang als Option. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger betont seit Langem, dass die traditionsreiche Stahlsparte aus der Bilanz des Essener Konzerns verschwinden soll.