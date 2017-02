später lesen Essen Thyssenkrupp sieht "erhebliche Fortschritte" bei Tata Teilen

Eine Konsolidierung in der Stahlbranche rückt offenbar näher. Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp sieht nach eigenen Angaben beim möglichen Fusionspartner Tata Steel "erhebliche Fortschritte". "Sie haben den Langstahl und die Spezialitäten verkauft und gehen nur noch auf Flachstahl", sagte Thyssenkrupp-Finanzvorstand Guido Kerkhoff. "Da ist doch was unterwegs. Man muss Tata jetzt auch die nötige Zeit geben, das abzuarbeiten." Hindernis Nummer eins für eine Fusion der Stahlsparten beider Unternehmen bleiben die rund 15 Milliarden Pfund (17,5 Milliarden Euro) schweren Pensionsverpflichtungen von Tata in Großbritannien. Nach Angaben von Kerkhoff unterstützten die dort zuständigen Gewerkschaften jedoch die Pläne, den Pensionsfonds zu schließen. Eine entsprechende Abstimmung der Stahlarbeiter laufe noch. Da es sich dabei aber noch nicht um eine Herauslösung der Pensionslasten handele, sei dies noch keine endgültige Lösung des Problems. "Dies ist ein notwendiger, aber kein hinreichender Schritt", sagte Kerkhoff. Dafür sei noch die Zustimmung der Fondsverwalter und der Regulierungsbehörden nötig.