Tokio: Toyota will mit Suzuki aus der Kostenkrise fahren

2017-02-06T20:42+0100 2017-02-07T10:56+0100

Der Autobauer Toyota leidet weiter unter dem starken Yen und steigenden Kosten. Der zweitgrößte Hersteller der Welt verbuchte von Oktober bis Dezember einen Gewinnrückgang um knapp ein Viertel auf 486,5 Milliarden Yen (4,0 Milliarden Euro). Toyota ist in großem Maß von seinen Exporten abhängig, von den Auslandserlösen bleibt bei einem stärkeren Yen weniger übrig. Die Krone des weltgrößten Autobauers hatte Toyota nach fünf Jahren an der Spitze jüngst an den Dauerrivalen Volkswagen verloren.