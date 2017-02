später lesen Düsseldorf Trinkaus will Konkurrenz Marktanteile wegnehmen 2017-02-22T19:22+0100 2017-02-23T08:44+0100

Nach drei Jahren im Zeichen von Wachstum und Kundengewinnung im deutschen Mittelstand will sich das Bankhaus HSBC Deutschland, vielen unter dem Traditionsnamen HSBC Trinkaus & Burkhardt weitaus besser bekannt, auf eine "renditeorientierte Strategie" konzentrieren. "Nachdem wir uns bei vielen Kunden als Kernbank etabliert haben, erwartet die Bank einen größeren Anteil am gesamten Budget des Kunden für Bankprodukte", sagte Vorstandssprecherin Carola Gräfin von Schmettow gestern in Düsseldorf. Anders formuliert: HSBC Deutschland will den Kunden, die die Bank seit 2014 gewonnen hat, nicht nur Kredite verkaufen, sondern auch andere, profitablere Geschäfte mit ihnen abwickeln - "wenn die Margen nicht für eine angemessene Risikovorsorge und Kapitalverzinsung ausreichen", wie von Schmettow erklärt. Von Georg Winters