San Francisco: Uber-Chef will Vorwurf von Sexismus aufklären

Nachdem eine frühere Mitarbeiterin dem Fahrdienst-Vermittler Uber eine Unternehmenskultur voller Sexismus vorgeworfen hat, verspricht Firmenchef Travis Kalanick ein hartes Durchgreifen. "Was hier beschrieben wurde, ist abscheulich und widerspricht allem, woran wir glauben. Jeder, der sich so verhält oder glaubt, dass es okay ist, wird gefeuert", schrieb Kalanick bei Twitter. Die Software-Entwicklerin Susan Fowler beschrieb in einem Blogeintrag, wie ihr Vorgesetzter sie mit einem Sex-Angebot angeschrieben habe.