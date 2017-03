Rund eine Million Haushalte in Deutschland können nach Angaben der Bundesregierung kein TV mehr sehen: Sie müssen sich erst noch ein geeignetes Empfangsgerät für den neuen Standard DVB-T2 HD kaufen. Oder gleich einen neuen Fernseher.

Die neue Empfangstechnik wurde in der Nacht zu Mittwoch umgestellt. Rund 3,4 Millionen Haushalte empfingen TV-Programme demnach bisher terrestrisch über DVB-T. Davon hätten zwei Millionen die Terrestrik als einzigen Empfangsweg. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Grünen hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Doch erst eine Million habe sich neue Fernsehgeräte oder Set-Top-Boxen für DVB-T2 angeschafft, erläuterte das Verkehrsministerium in seiner Antwort.

Millionenkosten für Verbraucher

"Für eine Million Haushalte ohne Empfangsgerät wird die Umstellung teuer, denn sie brauchen nun einen neuen Fernseher mit eingebautem Receiver oder eine Set-Top-Box", sagte die Grünen-Politikerin Tabea Rößner. Insgesamt werde die Neu-Anschaffung die Verbraucher mindestens 50 Millionen Euro kosten.

In NRW wurden 15 Sender für die TV-Ausstrahlung per DVB-T abgeschaltet - beispielsweise in Düsseldorf, Kleve, Köln, Langenberg oder Wesel. Ab den Morgenstunden wird der neue Standard DVB-T2 HD nach und nach eingeschaltet. Mittags um zwölf Uhr sollen alle 15 Sender im Bundesland umgeschaltet sein. Alle Inhaber eines Fernsehers, der die Programme per stationärem Funk erhält, müssen einen neuen Sendersuchlauf starten.

(oko/RP)