Mailand: Unicredit gelingt Italiens größte Kapitalerhöhung

Die italienische Großbank Unicredit hat ihre rekordhohe Kapitalerhöhung fast vollständig unter Dach und Fach gebracht. Die 13 Milliarden Euro schwere Emission neuer Aktien sei zu 99,8 Prozent platziert worden, teilte das Geldhaus mit. Nicht ausgeübte Bezugsrechte sollen an der italienischen Börse ab Montag angeboten werden. Die Investoren hatten bis Donnerstag Zeit, die Papiere zu zeichnen. Die Kapitalerhöhung, die größte in der Geschichte Italiens, soll bis zum 10. März abgeschlossen sein. Sie ist auch die größte in Europa seit 2010.